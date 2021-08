Eerste coronaproces na uitbraak in Ischgl: weduwe vordert 100.000 euro

In Oostenrijk beginnen volgende maand meerdere rechtszaken die samenhangen met een grote corona-uitbraak begin vorig jaar in het populaire skioord Ischgl in Tirol. Op 17 september start het proces van de zoon en een weduwe van een Oostenrijker die overleed na een coronabesmetting. Ze vorderen 100.000 euro schadevergoeding van de staat. Dat maakte de consumentenvereniging VSV, die nog honderd andere zaken voorbereidt, dinsdag bekend.

De klagers verwijten de autoriteiten dat ze te laat voor het virus hebben gewaarschuwd en te aarzelend de ski-activiteiten hebben gesloten. De plaats staat bekend om zijn partyscene en wordt beschouwd als een van de hotspots voor de verspreiding van het virus in de eerste golf in maart 2020. De republiek Oostenrijk ontkent schuldig te hebben gehandeld.

In de eerste zaak gaan de eisers ervan uit dat de 72-jarige journalist besmet is geraakt tijdens het chaotische vertrek met de bus uit het dal op weg naar het treinstation. Duizenden vakantiegangers werden op 13 maart 2020 verrast door de aankondiging van kanselier Sebastian Kurz dat het Paznauntal met onmiddellijke ingang zou worden geïsoleerd. Daarop pakten veel vakantiegangers onmiddellijk hun koffers en probeerden het gebied te verlaten. Vanuit het oogpunt van de eisers hebben die omstandigheden ertoe bijgedragen dat het virus zich in delen van Europa heeft kunnen verspreiden.