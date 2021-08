Rob (30) werd verliefd op thuisverpleegster Kelly (40): “Ik dacht nooit nog relatie te krijgen, en toen kwam zij”

De grootste tragedie van zijn leven bezorgde hem ook het grootste geluk. Rob (30) uit het Antwerpse Sint-Lenaarts was 18 toen hij tot twee keer toe aangereden werd. Twaalf jaar later leeft hij nog steeds met de gevolgen van dat zware verkeersongeval: hij kan sindsdien niet meer stappen en spreken. Maar daardoor vond hij ook de liefde van zijn leven: Kelly (40), zijn thuisverpleegster van destijds en sinds zeven jaar zijn partner. “Wij tweeën, da’s het typische verhaal van de liefde tussen de verpleegster en de patiënt.”

Of hij zich zorgen heeft gemaakt dat hij ooit nog een relatie zou krijgen? “Ik heb me dat inderdaad afgevraagd. En ik dacht dat het me nooit meer zou lukken, omdat ik niet kan praten.” Aan het woord: ...