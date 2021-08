De advocaat in trainingspak: Lisandro ‘Licho’ Magallan is de laatste Anderlecht-aanwinst van de zomer

Een Argentijn met een rol in een Netflix-serie en een diploma rechten op zak. Het klinkt misschien als het verhaal van een jetsetadvocaat met banden in de Zuid-Amerikaanse drugswereld, maar het gaat hier over de nieuwe verdediger van Anderlecht. Lisandro Magallan (27) komt op huurbasis over van Ajax, dat twee jaar geleden nog 9 miljoen euro voor hem neertelde. Maak kennis met ‘de advocaat in het trainingspak’.