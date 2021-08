Bosbranden in Californië bedreigen Lake Tahoe

De snel uitbreidende bosbranden in Californië bedreigen het druk bezochte excursiegebied Lake Tahoe, met de beroemde skigebieden Squaw Valley en Heavenly Valley. Maandag (lokale tijd) werden tienduizenden mensen verzocht de zuidelijke rand van het grote bergmeer in de Sierra Nevada te verlaten.

De brandweer had als voorzorgsmaatregel opdracht gegeven tot de evacuatie van het door brand bedreigde gebied. Er waren urenlang files op de hoofdweg in het district El Dorado, aan de grens tussen Californië en Nevada.

De zogenaamde Caldor-brand, die al meer dan twee weken woedt, had zich dit weekend een weg gebaand naar het oosten naar het vakantiegebied in Noord-Californië. De brand treft een gebied van meer dan 750 vierkante kilometer ten westen van Lake Tahoe en heeft meer dan 660 huizen in het berggebied verwoest.

Meer dan 3.700 brandweerlieden bestrijden de vlammen, maar de brand was maandag slechts voor 15 procent onder controle. Tot nu toe zijn vijf mensen gewond geraakt, zo maakten de autoriteiten bekend.

Het westen van de Verenigde Staten en Canada worden al wekenlang geteisterd door een reeks bosbranden, alleen in Californië woeden meer dan 15 grote bosbranden. De ‘Dixie Fire’ in Noord-Californië woedt sinds half juli en heeft tot nu toe meer dan 3.100 vierkante kilometer land afgebrand, aldus de brandweerautoriteit Cal Fire.

