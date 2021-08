PODCAST. Mag ik mijn vrienden knuffelen? Waarom gebruiken we Covid Safe app niet op school? Steven Van Gucht beantwoordt jullie vragen

Hoe gevaarlijk is de deltavariant voor kinderen? Waarom geen mondmasker in de klas, maar wel onder gevaccineerde leerkrachten? Waarom nog zoveel regels als festivals al zonder kunnen? Het nieuwe schooljaar komt eraan, en dat roept een resem vragen op rond corona. Jullie stelden ze via mail en ons antwoordapparaat, viroloog Steven Van Gucht beantwoordt ze in deze podcast. Vanuit een goed geventileerd klaslokaal legt hij uit hoeveel zorgen we ons nu eigenlijk moeten maken over de herfst. “Dit is nog een onzekere overgangsfase. Sommige regels blijven echt belangrijk.”