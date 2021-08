Bart De Wever bezocht nabestaanden van twee zusjes die verongelukten: “Dit voelt aan als persoonlijk falen”

Antwerpen - Exact een week na het tragische ongeval in de Lange Leemstraat waarbij twee jonge zusjes stierven na een aanrijding door een vrachtwagen, reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever voor het eerst publiekelijk op het gebeuren. “Eender hoe de omstandigheden waren, het verlies voelt altijd aan als een persoonlijk falen”, schrijft hij in een empathische bijdrage op zijn Facebook-pagina. Daarin neemt hij ook de verdediging op van de geviseerde schepen Koen Kennis. “Geen enkele betrokken beleidsmaker of ambtenaar heeft ooit gemeend of gewenst om het verkeer onveilig te organiseren.”

Terwijl zijn partijgenoot en schepen van Mobiliteit Koen Kennis in het oog van de storm kwam te staan na het ongeval, bleef het stil van de zijde van burgemeester Bart De Wever. Tot vandaag. De mobiliteitsschepen koos ervoor om vooral op een zakelijke manier zijn beleidskeuzes te verdedigen, Bart De Wever gooit het nu op Facebook over een meer empathische boeg.

“Blijvende indruk”

“Op dat moment stond voor de hele stad, voor alle inwoners, de wereld stil. Het verdriet en het medeleven was tastbaar bij alle sinjoren, van welke afkomst of overtuiging ook”, schrijft de burgervader.

“Ontmoetingen met nabestaanden van dodelijke slachtoffers van ongelukken of met slachtoffers van zware criminele feiten maken altijd een zeer grote en blijvende indruk”, zo schrijft De Wever om vervolgens de hand in eigen boezem te steken. “Eender hoe de omstandigheden waren, hun verlies voelt altijd aan als een persoonlijk falen. Daarom wil ik naast mijn deelneming ten aanzien van de familie ook mijn diepe spijt uitdrukken dat deze tragedie op deze manier in onze stad is gebeurd.”

De Wever ontwijkt de discussie over het mobiliteitsbeleid en de beslissing voor het ongeval om het kruispunt met de Lange Leemstraat niet langer conflictvrij te maken niet, al gaat hij niet mee in het opbod van concrete verwijten en oplossingen. “Dit drama duwt ons met de neus op het probleem van de verkeersveiligheid in de Lange Leemstraat. Die vergt structurele oplossingen die helaas verre van eenvoudig en snel te realiseren zijn. Het debat verdient in ieder geval beter dan de bewoordingen die sommige mensen al onmiddellijk na het drama meenden te moeten uiten.”

Om het afsluitend op te nemen voor de geviseerde schepen Koen Kennis, zonder hem bij naam te noemen. “Uiteraard mag men vragen stellen over gemaakte operationele- en beleidskeuzes op deze zeer drukke verkeersas. Het moge echter duidelijk zijn dat geen enkele betrokken beleidsmaker of ambtenaar ooit gemeend of gewenst heeft het verkeer onveilig te organiseren.”

Lees de volledige brief van burgemeester Bart De Wever: