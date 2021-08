Ally Samatta op weg naar Antwerp, ex-Genk-spits legt tests af

Antwerp heeft een akkoord bereikt met ex-Genk-spits Ally Samatta. De Tanzaniaan is op de club voor zijn medische testen. Voorlopig is nog niet duidelijk of Antwerp de spits huurt of koopt van het Turkse Fenerbahçe.

Er werd al een tijdje geleurd met Samatta, een van de kampioenenmakers van Genk twee jaar geleden, maar hij vond nog nergens onderdak. Hij verdient dan ook heel veel bij de Turkse topclub, wat voor veel clubs een probleem was. Maar hij mocht, ondanks het feit dat hij in de eerste drie competitieduels gewoon in actie kwam, wel weg.