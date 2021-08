Polen wil noodtoestand uitroepen in grensgebied met Wit-Rusland om einde te maken aan migrantenstroom

De Poolse regering heeft een wet klaar die de noodtoestand uitvaardigt in het grensgebied met Wit-Rusland. De maatregel wil een einde maken aan een stroom migranten die het land bereikt via de voormalige Sovjetrepubliek. Premier Mateusz Morawiecki bevestigde dinsdag dat de maatregel op het bureau van president Andrzej Duda ligt.

Minister van Binnenlandse Zaken Mariusz Kaminski zei dat het decreet 30 dagen van kracht zou zijn in een “smalle strook” langs de grens, evenals in 183 gemeenten, waar burgerrechten voor die periode worden teruggebracht. “Demonstraties of soortgelijke activiteiten zijn dan niet toegestaan.”

Volgens Kaminski hebben alleen in augustus 3.000 migranten geprobeerd zonder toestemming de grens van Wit-Rusland naar Polen over te steken. Vorige week is Polen begonnen met de bouw van een 2,5 m hoog hek langs de 418 kilometer lange grens.

Sancties

Na beschuldigingen over manipulatie van de verkiezingen vorig jaar, die de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko in het zadel hielden, vaardigde de EU sancties uit tegen het land. Wit-Rusland reageerde door (trans)migranten toe te staan zich vrij over de grenzen naar EU-landen te bewegen, wat de vrees voor een illegale vluchtelingenstroom heeft aangewakkerd.

Litouwen voelde als eerste land de impact van het nieuwe Wit-Russische beleid en reageerde al met de bouw van een nieuw hek.