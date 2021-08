40 procent meer pannes bij auto’s tijdens de zomermaanden dan vorig jaar

Dat de Belgen er tijdens de zomermaanden meer met de auto op uit trokken, zag reisbijstandorganisatie Touring aan de binnenlopende oproepen. Touring noteerde 45 procent meer oproepen en 40 procent meer pannes dan vorig jaar. Dat meldt Touring dinsdag.

De reisbijstandsorganisatie registreerde tijdens juli en augustus 33.294 oproepen, tegenover 22.963 oproepen in de zomer van 2020. Dat waren er wel nog altijd minder dan in de zomer van 2019, toen Touring 42.884 oproepen kreeg. Zowel de oproepen als de interventies, de repatriëringen van personen en voertuigen, de technische en medische dossiers en de geregistreerde overlijdens liggen hoger dan in de zomer van 2020, maar lager dan in de zomer van 2019, stelt Touring.

Touring noteerde ook opvallend meer ongevallen in het buitenland. “De populariteit van de auto, als coronaveilig en flexibel verplaatsingsmiddel speelde dit jaar nog een grotere rol”, klinkt het, maar niet alle chauffeurs zijn de wegen en de weggebruikers in het buitenland gewoon.