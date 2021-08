Assisenproces uitgesteld na arrestatie van vermoedelijke dader bij moord op Silvio Aquino in Spanje

Tongeren - Bij de start van de preliminaire zitting over het verloop van de assisenzaak tegen de moordenaars van Silvio Aquino is een nieuw element opgedoken waardoor het proces uitgesteld wordt. In de nacht van maandag op dinsdag werd een van de vermoedelijke daders die betrokken waren bij de moord, opgepakt in Spanje.

De arrestatie en uitlevering van Dragisa Hamidovic, van de clan met die familienaam, zal enkele weken in beslag nemen. Daarna moet de man nog verhoord worden en dat kan waarschijnlijk niet meer gebeuren voor de start van het assisenproces. Er werd daarom beslist het proces enige tijd uit te stellen. De datum moet nog bepaald worden.

Silvio Aquino (41) werd op 27 augustus 2015 nabij de industriezone in Opglabbeek klemgereden en omsingeld door een aantal mannen. De telg van de Maasmechelse familie Aquino werd met vijf kogels in het hoofd geliquideerd. Sindsdien bleef Dragisa Hamidovic onvindbaar. De Bosniër werd wel al eens gesignaleerd in Lloret de Mar en nabij Marbella, maar kon nooit opgepakt worden. Tot afgelopen nacht. Hij zal de vijfde beschuldigde zijn op het assisenproces rond de moord.

Later meer.