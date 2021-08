Zwitserland weigert Russische zakenman aan Moskou uit te leveren, ook VS vraagt uitlevering

Zwitserland heeft dinsdag gezegd niet in te stemmen met een verzoek van Moskou om de Russische zakenman Vladislav Klioetsjin uit te leveren. Die vecht al een uitlevering aan de VS aan in een grootschalige zaak van handel met voorkennis.

In een e-mail aan het Franse persbureau AFP zegt een woordvoerster van het Zwitserse ministerie van justitie dat de in het op 7 april ontvangen uitleveringsverzoek vermelde feiten volgens het Zwitsers recht niet strafbaar zijn. Bern heeft op 12 augustus de Russische autoriteiten laten weten niet in te gaan op het uitleveringsverzoek.

Handel met voorkennis

Met meerdere medeplichtigen beschuldigd van handel met voorkennis ter waarde van tientallen miljoenen dollar is Klioetsjin in maart in het Zwitserse kanton Wallis (Valais) gearresteerd.

Volgens Russische oppositiemedia staat de man zeer dicht tot een hoge ambtenaar van het Kremlin: Aleksej Gromov, eerste adjunct van het hoofd van de presidentiële administratie. Hij is in het bijzonder voor media bevoegd.

Meerdere bedrijven

Klioetsjin bestuurt volgens Russische media meerdere bedrijven. Hij is in het bijzonder eigenaar van de groep M13, gespecialiseerd in de ontwikkeling van databestanden en IT resources. De groep heeft het systeem Katjoesja ontwikkeld voor de monitoring van media en sociale media. De presidentiële administratie gebruikt dit systeem officieel sinds 2016. Ook meerdere ministeries zijn gebruikers.

Op 19 april hebben de VS een uitleveringsverzoek ingediend. Zwitserland stemde daarmee in op 24 juni, ondanks protest van de zakenman die vervolgens in beroep ging bij de hoogste Zwitserse rechtsinstantie.