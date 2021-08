Poetin beloont na gepensioneerden nu ook militairen met premie in aanloop naar presidentsverkiezingen

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdag beslist dat militairen en leden van de ordediensten een premie van 15.000 roebel (170 euro) krijgen. Vorige week al besliste het Kremlin om alle gepensioneerden 10.000 roebel (110 euro) te betalen. De betalingen komen er minder dan een maand voor de delicate presidentsverkiezingen in het land.

Beide bevolkingsgroepen behoren tot het traditionele kiespubliek van Verenigd Rusland, de partij van Poetin, die af te rekenen heeft met een erosie van haar populariteit wegens een daling van de levensstandaard en een toenemende inflatie.

Hoeveel mensen precies op de premie zullen kunnen rekenen, werd niet meegedeeld, maar Rusland telt ongeveer 42 miljoen gepensioneerden en minstens 1,7 miljoen politieagenten, militairen en leden van de nationale garde. Volgens Andrej Makarov, die in de Doema instaat voor het beheer van het budget, zullen de premies in totaal meer dan 500 miljard roebel (5,77 miljard euro) kosten.

Peilingsbureau Vtsiom schat dat Verenigd Rusland zowat 27,3 procent van het electoraat kan bekoren. Een schril contrast met Poetin zelf die op 62,2 procent peilt.

Kritische stemmen in Rusland, die eventueel van de ontevredenheid hadden kunnen profiteren, zijn in de aanloop naar de verkiezingen vakkundig monddood gemaakt. Zo werd de beweging van de gevangengenomen opposant Aleksej Navalny ontmanteld en alle websites geblokkeerd. Haast alle leden werden ofwel geschrapt van de verkiezingslijsten of zijn naar het buitenland gevlucht. Daarnaast werden verschillende onafhankelijke media en de ngo Golos, die gespecialiseerd is in het monitoren van de verkiezingen, geclassificeerd als “buitenlandse agenten”, een controversieel statuut dat hun werking serieus in het gedrang brengt.