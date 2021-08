Kernreactor van Chooz, vlakbij Belgische grens, na zes maanden opnieuw opgestart

Productie-eenheid nummer 2 van de kerncentrale van Chooz, vlak over de grens in Frankrijk, is dinsdag opnieuw opgestart na een onderbreking van zes maanden. Dat melden de uitbaters van de centrale.

De reactor werd op 12 februari stilgelegd. Eerst voor een onderhoud, maar er bleek ook een probleem te zijn met het omhulsel rond de uraniumkorrels. Dergelijke fout “is ongezien in Frankrijk en komt zelden voor op mondiaal niveau”, aldus nucleaire waakhond ASN. De stopzetting werd verlengd wegens extra onderzoeken nadat bleek dat de schade aan de reactor groter was dan gedacht. Uit het onderzoek blijkt wel dat er geen lekken werden vastgesteld.

“De controles door nationale experts en de maatregelen door de ploegen in de centrale hebben ertoe geleid dat de Autorité de sûreté nucléaire (ASN) haar akkoord gegeven heeft om de reactor in alle veiligheid weer op te starten”, staat in het persbericht van de nucleaire waakhond. Die toelating werd op 13 augustus aan uitbater EDF overgemaakt.

De kerncentrale van Chooz, die op de oever van de Maas ligt, telt twee reactoren van elk 1.450 MW. Die werden in 1996 en 1997 in gebruik genomen.