Nederlander Mohamed Ihattaren ruilt PSV voor Juventus

De Nederlandse middenvelder Mohamed Ihattaren verlaat PSV. Hij stapt over naar Juventus, dat hem wellicht zal uitlenen. De Eindhovenaren bevestigen de transfer dinsdag.

“We wensen Mohamed veel succes in Italië en hopen dat deze overstap zowel voor hem persoonlijk als voor zijn carrière goed uitpakt”, reageert PSV’s Directeur Voetbalzaken John de Jong.

De 19-jarige Ihattaren had bij PSV nog een contract voor een seizoen. Hij debuteerde in januari 2019 in het eerste elftal toen hij nog geen zeventien jaar was. De aanvallende middenvelder speelde 74 wedstrijden en maakte daarin tien goals maar kon zijn grote potentieel tot dusver nog niet helemaal verzilveren.

“Mohamed heeft de afgelopen jaren hoogte- en dieptepunten gekend”, aldus John de Jong. “Zijn debuut en eerste maanden bij de A-selectie waren veelbelovend. Door omstandigheden is er daarna niet uitgekomen wat er voetbaltechnisch bij Mo zeker in zit. Dat is ontzettend jammer, in de eerste plaats voor Mohamed zelf. We gunnen hem deze transfer en hopen dat hij erin slaagt zijn belofte in Italië in te lossen.”

Juventus communiceerde nog niet over de transfer.