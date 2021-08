Minister Peeters wil urenlange busritten van kinderen in buitengewoon onderwijs aanpakken: “Dit is onaanvaardbaar”

Er moet snel een oplossing komen voor de ellenlange busritten die kinderen in het buitengewoon onderwijs op meerdere plaatsen in Vlaanderen moeten maken om op school te geraken. Dat zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) in een persbericht, nadat enkele van die kinderen dinsdag hun verhaal deden.

Vijf uur heen en vijf uur terug. Dat is wat enkele leerlingen van de provinciale school voor buitengewoon onderwijs in Buggenhout te wachten staat aan de start van het nieuwe schooljaar. Door de busregeling moeten ze om 5 uur ’s morgens al aan de halte staan, en zijn ze pas om 21.30 uur weer thuis. Straffer nog: ze komen ’s ochtends bijna anderhalf uur te laat aan op school. En ze zijn niet alleen: dinsdag kwamen meerdere van die verhalen aan het licht.

LEES OOK. 10 uur per dag op de bus, en nog zijn ze anderhalf uur te laat op school: “Dit is gewoon niet menselijk”

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zijn die ellenlange ritten voor sommige kinderen in het buitengewoon onderwijs “onaanvaardbaar”, laat ze dinsdag weten in een persbericht. Peeters heeft opdracht gegeven aan De Lijn om te achterhalen om hoeveel kinderen het gaat en over welke trajecten het gaat. “Ik wil gaan voor een structurele oplossing en dat kan enkel als we het debat objectiveren met correcte cijfers”, zegt de minister. “Ook moeten de good practices die uit de lopende proefprojecten komen, nu worden uitgerold over gans Vlaanderen.”

LEES OOK. Emma is helaas niet alleen: Matteo (16) wil niet meer eten na 4,5 uur op de bus, voor Axelle (9) wil de bus zelfs niet omrijden

De minister zegt de problematiek vrijdag te zullen bespreken met de andere Vlaamse ministers. “De oplossing moet er snel komen. Ik lees en hoor toch dat sommige kinderen 3 à 4 uur tot zelfs 5 uur per dag onderweg zijn met de bus. Dat is vanuit menselijk oogpunt onaanvaardbaar. Het is een complexe problematiek die we niet enkel gaan oplossen met extra bussen in te leggen maar waarvoor we ook het nodige denkwerk moeten verrichten om tot een structurele oplossing te komen.”

Sinds 2016 lopen in Roeselare, Leuven en Antwerpen een aantal proefprojecten. Die lopen nog tot eind volgende jaar maar Peeters wil de stuurgroep nu al samenroepen en kijken of een aantal zaken vlugger geïmplementeerd kunnen worden. De minister denkt daarbij onder meer aan een mobiliteitscoach, het centraliseren van opstapplaatsen, gemeenschappelijke opstapplaatsen, de organisatie van een fiets- of wandelpool begeleid door vrijwilligers, de inzet van minibusjes of een combinatie met buitenschoolse opvang.

De Lijn kent probleem

De Lijn had dinsdag ook al gereageerd en liet weten zich ervan bewust te zijn dat er een probleem is met het vervoer van sommige leerlingen van en naar school. “We krijgen als De Lijn afgebakende middelen om het leerlingenvervoer zo goed mogelijk te plannen en uit te voeren. We proberen met deze middelen bovendien zo creatief mogelijk om te springen”, luidt het.