Een leider met een onverstaanbaar accent: wie is Jack Hendry, de KVO-verdediger die Club Brugge komt versterken?

Het wordt een Schot, maar wordt het ook een Schot in de roos? Club Brugge plukt defensieleider Jack Hendry (26) weg bij KV Oostende voor dik 4 miljoen euro. De eerste binnenlandse transfer voor blauw-zwart sinds Clinton Mata in 2018. Maar wie is Jack Hendry eigenlijk ? Het verhaal van een groot talent, een horrorblessure, een Instagram-model en een onverstaanbaar accent.

Jack Hendry & De Blinde Spitsen. Het klinkt als de naam van een rockgroep, maar het was in november de titel boven ons verslag van KV Oostende - Antwerp. KVO was blijven steken op 1-1 tegen The Great ...