Spanje schrapt tolwegen: vakantieganger betaalt tientallen euro’s minder

In Spanje zijn meerdere tolwegen, vooral in Catalonië, gratis geworden. Het einde van de tol, na een halve eeuw, is het gevolg van het aflopen van concessies die Spaanse overheden aan exploitanten hadden gegeven.

Belangrijkste wijziging voor veel toeristen die de auto pakken, is het einde van de tol op de AP7. Dat is de autosnelweg naar het zuiden tussen de Franse grens bij La Junquera en Salou ruim 80 kilometer ten zuiden van Barcelona. Met de auto kostte de reis van de Franse grens naar Salou zo rond de 25 euro. Vakantiegangers met een caravan of camper betalen al snel zo’n 55 euro.

In dezelfde regio is ook de AP2, de snelweg van de kust ten zuiden van Barcelona naar Zaragoza nu gratis. Ook de Catalaanse autosnelweg langs de Costa Brava, de C32, is niet langer een tolweg. Ook daar bespaart de vakantieganger nu een leuk bedrag. De regio Catalonië heeft er daarmee 550 kilometer gratis autosnelweg bij gekregen. Wie verder naar het zuiden rijdt, gaat wel weer tol betalen.

Onderhoud

Over de financiering en het onderhoud van autosnelwegen zijn er al lange tijd discussies in Spanje en in de Spaanse regio’s. Het is daarom nog onduidelijk hoe de snelwegen nu moeten worden gefinancierd. Volgens Spaanse media kost een kilometer autosnelweg jaarlijks gemiddeld 60.000 euro.

In Catalonië is de centrale overheid verantwoordelijk voor de voormalige tolwegen AP2 en AP7 en de Catalaanse regering voor onder meer de C32. Zowel Madrid als Barcelona is op zoek naar een nieuwe manier om de automobilisten voor het gebruik van de snelwegen te laten betalen en die zo te financieren. In Catalonië wordt bijvoorbeeld over een vignet nagedacht zoals die in veel andere Europese landen zijn ingevoerd.

Spanje heeft nog relatief weinig tolwegen. Van de 12.000 kilometer snelweg van de Spaanse staat, zijn er 2000 kilometer tolweg. De regio’s hebben 5200 kilometer autosnelweg, waarvan er 500 kilometer tolweg zijn. Spanje moet van de EU voor 2024 een plan hebben om de autosnelwegen te financieren.