Eén dag voor het nieuwe schooljaar horen ouders dat school moet sluiten: “Onze dochter barstte in huilen uit”

Tienen -

Voor Mats en Jade en 34 andere leerlingen zal 1 september geen leuke dag zijn, want zij kunnen niet langer in hun school, Het Atelier in Tienen, terecht. De middelbare methodeschool achter het station, die vorig jaar nog maar opstartte, moet sluiten. Dat kregen ze pas dinsdag te horen. “We staan één dag voor de start van het schooljaar perplex. Plots moeten we op zoek naar een nieuwe school”, reageert Tinne Vanderstukken, mama van Mats.