Staatssecretaris voor Gendergelijkheid zwaar aangepakt voor deelname aan event waar mannen niet welkom zijn: “Extreemlinkse woke-activiste”

Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo) neemt vrijdag deel aan een wandeling waar alleen maar vrouwen in mogen meestappen. Voor mannen is er geen plaats, en dat levert Schlitz heel wat kritiek op.

De groene denktank Etopia organiseert vanaf vrijdag VertPop, een meerdaags evenement waarop tal van activiteiten gepland staan om het onder meer over het klimaat, kernenergie, burgerparticipatie en gendergelijkheid te hebben. Op die eerste dag staat een “geïnspireerde wandeling”, zoals de organisatoren het noemen, op de agenda. Met als thema de coronavirus, die volgens diezelfde organisatoren “de sociale ongelijkheid en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen erger heeft gemaakt en jaren van vooruitgang teniet heeft gedaan”.

Opmerkelijk aan de wandeling van vrijdag is dat alleen vrouwen en genderminderheden welkom zijn, en mannen niet. Etopia pakt er op Facebook fier mee uit dat Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, zal deelnemen aan de wandeling. En dat is bij heel wat politici in het verkeerde keelgat geschoten.

Uitsluiting

Vooral MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is niet mals. “Dit is ofwel provocatie ofwel onbekwaamheid”, schrijft hij op Twitter. “Maar in de twee gevallen is het onaanvaardbaar. Hoe kun je staatssecretaris voor Gelijke Kansen zijn en meedoen aan discriminatie? We hebben harmonie nodig, geen uitsluiting.”

Dit is ofwel provocatie ofwel onbekwaamheid. Maar in de twee gevallen is het onaanvaardbaar. Hoe kun je staatssecretaris voor Gelijke Kansen zijn en meedoen aan discriminatie? We hebben harmonie nodig, geen uitsluiting! #trotseliberaalhttps://t.co/bLMQ801SSf — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) August 31, 2021

Hij krijgt bijval van N-VA’ers Valerie Van Peel en Theo Francken. “Hoe is dit toch mogelijk? Wij hebben een staatssecretaris van gelijke kansen die niets anders doet dan mensen uitsluiten. Mannen als reden van alle kwaad. Hoe leg je zoiets uit aan jezelf”, schrijft Van Peel op Twitter. Francken vraagt zich, ook op Twitter, af “wat deze extreemlinkse woke-activiste in deze regering doet”. Vlaams Belang eist in een persbericht het ontslag van Schlitz.

Niet verboden

De woordvoerder van de staatssecretaris zegt in La meuse dat de idee achter de wandeling is dat “vrouwen meer op hun gemak zijn om met elkaar te praten en voorstellen te doen zonder mannen erbij”. “Het is de bedoeling hier iets constructief van te maken.” In La libre geeft diezelfde woordvoerder nog mee dat het verkeerd is om de wandeling te zien als iets dat verboden is voor mannen. “Het is eerder iets dat gereserveerd is voor vrouwen.”

Schlitz zelf liet ook al van zich horen op Twitter. Op de post van Bouchez schreef ze dat er niets mis is met de wandeling. “De deelnemers, die vrouw zijnde zwaar zijn geïmpacteerd door de pandemie, zullen hun ervaringen delen en nadenken over oplossingen voor een gelijkere economische heropstart. Daar heeft ons land nood aan.” Ze voegt er nog aan toe dat ze liever met hem in discussie zou gaan over gelijkheid dan te ruziën op Twitter.