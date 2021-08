Britse minister gaat los in nachtclub, zangeres vindt het niet kunnen: “Mensen boven 40 horen niet thuis in nachtclubs”

Er zijn opmerkelijke beelden opgedoken van de Britse minister van Kabinetszaken Michael Gove in een nachtclub in Aberdeen. Om 2 uur ’s nachts toont hij er zijn beste danspasjes en gaat hij helemaal los, twee maanden na zijn scheiding. In Good morning Britain zegt een zangeres dat het niet zou mogen: “Laat de nachtclubs aan ons, de jongeren.”

Michael Gove heeft niet het imago de grootste losbol van de Britse regering te zijn, waardoor heel wat mensen verrast opkeken toen enkele aanwezigen filmden hoe de minister van Kabinetszaken van Boris Johnson zijn beste danspasjes bovenhaalde in een nachtclub in Aberdeen om 2 uur ’s nachts.

Het leidde dinsdag ook tot een geanimeerde discussie in het ochtendprogramma Good morning Britain. Het ging er onder meer over het al vaker geopperde idee om mensen van boven de 40 de toegang tot discotheken te ontzeggen. Een uitstekend idee, vindt de 22-jarige zangeres Tallia. “Oudere mensen zouden clubben aan ons, de jongeren, moeten laten”, zei ze. “Ik ben 22 jaar en wil in de club mijn vader en zijn vrienden of zelfs mijn opa niet zien. Ik weet gewoon niet wat jongeren met hen gemeen hebben. Kennen die de hits van het moment wel? Clubs met een lage toegangsprijs en goedkope shots, laat die toch voor ons, de jongeren. Zij hebben veel meer mogelijkheden om ’s avonds naartoe te gaan.”

Ze kreeg er tegengas van Tony Blackburn, een 78-jarige dj die het aanmoedigt dat oudere mensen welkom blijven in clubs. “Michael Gove had het duidelijk naar zijn zin. Ik zie niet in waarom je boven de 40 niet meer naar een club zou mogen gaan, dat is gewoon belachelijk.”