Ryanair belooft 200 nieuwe banen in België

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair lanceert tijdens het winterseizoen elf nieuwe bestemmingen vanuit België, allemaal vanop de luchthaven van Charleroi. De maatschappij is vast van plan de grootste speler te worden in België, vóór Brussels Airlines, zo zei topman Michael O’Leary dinsdag tijdens een persconferentie in Brussel. Vanuit Charleroi en Zaventem zal Ryanair tijdens de winter naar 97 bestemmingen vliegen.

Daarvoor worden er vijftien vliegtuigen in België gestationeerd: dertien in Charleroi en twee in Zaventem. O’Leary beloofde de komende maanden ook 200 extra banen (150 in Charleroi en 50 in Zaventem) voor piloten, cabinepersoneel en technici. Momenteel stelt Ryanair in België circa 500 mensen tewerk.

Die aanwervingen zijn opmerkelijk, want de voorbije maanden dreigde O’Leary nog met extra ontslagen omdat enkele vakbonden in België weigerden in te stemmen met een loonsinlevering. Er was hieromtrent in maart een cao afgesloten, maar CNE en ACV Puls weigerden tot nu toe hun handtekening te zetten omdat een aantal voorafgaande afspraken niet zouden zijn nageleefd door de directie. O’Leary wilde er dinsdag niet te veel aandacht aan schenken. “We gaan er niet op wachten (...) we hebben een akkoord met de piloten en met het cabinepersoneel en liggen niet wakker of de bonden dat zullen aanvaarden of niet”, klonk het. Maar volgens CNE-afgevaardigde Didier Lebbe kan er van minder loon voor het cabinepersoneel geen sprake meer zijn. De kwestie dreigt bij de nieuwe cao-onderhandelingen die in oktober starten, weer op tafel te komen.

Heropleving

De 200 extra mensen voor België zijn nodig om de verwachte heropleving van het vliegverkeer na de coronapandemie op te vangen. Ryanair verwacht de komende maanden ook veel nieuwe vliegtuigen met meer zitjes - Boeing 737 MAX -, waarvan er een aantal volgende zomer in België gebaseerd zouden worden.

Ryanair verwacht zo op jaarbasis negen miljoen passagiers van en naar België te vervoeren. Dat zou van de maatschappij de grootste speler maken op de Belgische markt, voor Brussels Airlines. Ryanair leidt zo de relance na corona voor de luchtvaartsector in België, zo stelde O’Leary. En dat zonder een cent staatshulp, gaf hij fijntjes mee.

Maar om op Brussels Airport te kunnen groeien, heeft Ryanair extra slots (start- en landingsrechten) nodig. En die zijn vaak in handen van Brussels Airlines. Een doorn in het oog van O’Leary. Net als bij een vorige persconferentie in juli, hekelde hij dat de maatschappij zou weigeren om slots die ze niet gebruikt, vrij te geven.

Meer belasten

De Ryanair-topman verzette zich tot slot ook tegen een recent voorstel van de Hoge Raad van Financiën om de luchtvaart meer te belasten. “Joepie”, reageerde O’Leary. “Wat zal dit opleveren voor het toerisme en de werkgelegenheid in België?”, vroeg hij zich af. “België heeft nood aan een relanceplan om de trafiek te herstellen, en niet aan een zot project om nieuwe taksen in te voeren. We moeten de luchthavenkosten en de belastingen verminderen om het toerisme weer aan te wakkeren”, klonk het.

In juli en augustus heeft Ryanair weer aangeknoopt met winst, maar O’Leary vreest wel een moeilijke winter, zei hij eveneens dinsdag op een persconferentie in Londen. “Er was tijdens het hoogseizoen een fors herstel, maar de winter zal moeilijk worden. We gaan proberen om de trafiek opnieuw op het niveau van voor de coronacrisis te krijgen, maar dat zal enkel kunnen met zeer lage ticketprijzen (...) Ik denk niet dat we geld zullen verdienen”.