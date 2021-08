Spoedarts doet opvallende oproep voor ‘risicodag’ 1 september: “Maak ons minstens die eerste schooldag compleet werkloos”

Het is zover. Ongeveer 1,2 miljoen kinderen trekken woensdag weer naar school. Te voet, met de fiets, op de step of ze worden afgezet met de auto. Spoedartsen houden die eerste september nog meer dan op andere dagen hun hart vast. “Maak ons op 1 september keihard werkloos”, roept kinderspoedarts Gerlant van Berlaer op via sociale media.

Professor van Berlaer is al vijftien jaar verantwoordelijk op de kinderspoed van het UZ Brussel en werkte er voordien drie jaar als assistent. “We zien hier nooit graag gewonde kinderen binnenkomen. Maar die eerste schooldag is toch altijd iets speciaal. Dan houden we extra ons hart vast.”

Gemiddeld twaalf schoolkinderen raken iedere dag betrokken bij een verkeersongeval. 1 september is doorgaans een ‘zwarte dag’, klinkt het bij de politie. De meeste politiezones zetten die eerste schooldag dan ook extra patrouilles in en controleren op snelheid in de buurt van scholen, maar ook op foutparkeren.

“Kinderen trekken voor het eerst na de zomervakantie weer naar school. De meesten zijn toch wat zenuwachtig. Zeker wie voor het eerst naar een andere school gaat. Ook voor de meeste ouders zit de vakantie erop. Dat betekent terug meer verkeer op de weg. En veel zenuwachtigheid. Bij ouders en bij de kinderen. Dat voel je en zie je ook in het verkeer”, zegt professor van Berlaer.

Ook de rest van het jaar hebben we het liefst zo weinig mogelijk ongevallen. Maar die eerste september, dat is sowieso een risicodag, zo luidt het in de ziekenhuizen. “Net zoals de eerste mooie dagen in mei dat zijn. Dan gaan de vensters open en vallen er kinderen uit het raam, zo stellen we ieder jaar weer vast. Daarom de oproep aan alle weggebruikers om woensdag extra voorzichtig te zijn. “Alle collega’s op de spoed willen minstens die eerste schooldag compleet werkloos blijven”, zegt van Berlaer.

Gebroken armen en benen, die kunnen opgelapt worden, klinkt het nog. “Maar als kinderen vallen, is dat meestal met het zwaarste orgaan naar beneden. Het hoofd dus. En laat dat nu net het meest kwetsbare lichaamsdeel zijn. Kinderen met een hersentrauma zien we hier echt niet graag komen op de kinderspoed.”