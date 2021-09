Charles De Ketelaere is blij dat hij bij nationale beloften zijn gedachten kan verzetten: “Eerste keer dat ik zo’n nederlaag meemaak”

De 6-1-pandoering tegen AA Gent afgelopen weekend heeft er hard ingehakt bij Club Brugge. Niet in het minst bij Charles De Ketelaere (20). Het Brugse goudhaantje bereidt zich momenteel met de Belgische beloften voor op het EK-kwalificatieduel van vrijdag tegen Kazachstan, maar kon zijn teleurstelling niet verbergen. “Het was onverwacht, dus ja het pikt.”

Charles De Ketelaere kon op een persconferentie van de nationale beloften niet verbergen dat de zware nederlaag tegen AA Gent van afgelopen weekend hem nog zwaar op de maag ligt. “Ik ben blij dat ik hier mijn gedachten kan verzetten. Ook de anderen van de ploeg kunnen dankzij de interlandbreak even tot rust komen.”

Tijd om de nederlaag te verwerken, had De Ketelaere niet. Maandagochtend moest hij immers al paraat staan in Tubeke. “Het pikt nog. Zeker als je voor Club Brugge speelt, verwacht je niet dat je zo zwaar zal verliezen. Wij willen gewoon alles winnen. Ik denk dat het de eerste keer is dat ik zoiets meemaak. Het kwam dus echt wel hard aan, maar we moeten nu gewoon hard blijven werken als Club Brugge zijnde en de volgende wedstrijd proberen winnen. Zo zit iedereen binnen de club in elkaar. Ikzelf ook. Ik sta in het leven om mij gewoon te focussen op de eerstvolgende wedstrijd. Daar kan je het verschil maken. Ik denk nog niet over hoe ik moet spelen over enkele weken. Ik zie dan wel waar dat mij brengt.”

Volgens De Ketelaere zijn er na de pandoering geen harde woorden gevallen in de Brugse kleedkamer. “Het spreekt voor zich dat iedereen aangeslagen was, maar we hebben elkaar niet afgemaakt in de kleedkamer. We hebben wel wat met elkaar gepraat op zoek naar oorzaken voor de nederlaag, maar dat gesprek verliep constructief.”

Nieuw contract

Over zijn nieuw, verbeterd contract bij Club Brugge kon De Ketelaere weinig kwijt, maar het komt in orde. “Er moeten gewoon nog een paar kleine dingetjes geregeld worden.” En ook aan de Rode Duivels wilde hij niet te veel woorden vuil maken. “Ik kijk gewoon uit naar de match van vrijdag tegen Turkije. Ik speel graag voetbal dus ik wil elke wedstrijd spelen. Ik weet niet of ik daarna bij de Rode Duivels minuten zal krijgen. Daar focus ik mij nu ook nog niet op. Ik heb hier nu bij de U21 waar het ook leuk is.”