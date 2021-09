Officieel: Feyenoord huurt Cyriel Dessers van KRC Genk

Feyenoord heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog een opvallende slag geslagen. De Rotterdammers zijn erin geslaagd Cyriel Dessers (26) van KRC Genk een jaar te huren, met een aankoopoptie incluis.

Dessers kent het Nederlands voetbal als zijn broekzak, want de Belg met Nigeriaanse roots speelde voor NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo. Bij NAC Breda maakte hij furore met 29 goals in 40 officiële duels en bij Heracles Almelo deed hij dat nog eens dunnetjes over: 18 treffers in 29 wedstrijden.

Feyenoord was na het vertrek van Robert Bozenik naar Fortuna Düsseldorf op zoek naar een spits. Die is nu in België gevonden. Dessers was al eerder in beeld bij de Rotterdammers, maar koos destijds voor Racing Genk.