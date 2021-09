Zinho Vanheusden en Toby Alderweireld voelen zich thuis bij hun nieuwe clubs: “Ik kon geen ‘neen’ zeggen tegen de aanbieding uit Qatar”

Na Albert Sambi Lokonga en Jan Vertonghen gisteren, was het nu de beurt aan Toby Alderweireld en Zinho Vanheusden. Beide Duivels zijn tevreden bij hun nieuwe ploegen en willen zich ook nog tonen bij de nationale ploeg op de aankomende WK’s.

Zowel Zinho Vanheusden als Toby Alderweireld willen en zullen naar eigen zeggen nog het beste van zichzelf geven bij de nationale ploeg. “Ik wil aan de coach tonen dat ik klaar ben. Mijn doel is dan ook om op de aankomende wereldbekers te verschijnen. Daar droom ik van. Nu ik bij Genoa zit, leer ik veel bij. Ik ben enorm blij dat ik bij deze sterke ploeg samen kan trainen met de beste verdedigers. De aanpassing lukte heel goed en we trainen ook goed samen. Ik ben het ondertussen gewoon om in een driemansdefensie te spelen. Voor mij maakt het niet zoveel uit, maar de kwaliteit van het spel in Italië ligt zoveel hoger. Ik moet gewoon het beste van mezelf geven bij Genoa en zien wat er gebeurt en wat de coach vindt. Ik leg mezelf de druk op om goed te presteren omdat ik er sowieso wil bij zijn. Ik hoop dan ook dat ik hier bij de nationale ploeg kan blijven vanwege mijn goede, toekomstige prestaties”, verklaart Vanheusden.

Foto: BELGA

Ook Toby Alderweireld stelt zichzelf op scherp voor de aankomende wedstrijden. “Ik vrees niet voor mijn plek bij de Duivels nu ik in Qatar zit. Ik weet 100% wat ik moet doen om hetzelfde niveau te blijven halen. Het niveau is er ook veel beter dan verwacht, want ja, ook ik had mijn vooroordelen. Natuurlijk is het geen Premier League, maar het niveau heeft me wel aangenaam verrast. Ik heb gebeld met een aantal mensen en ik merkte meteen dat de ploeg veel moeite doet om succesvol te zijn. Maar natuurlijk ook het financiële aspect heeft me overtuigd, daar ga ik niet om liegen. Ik kon geen neen tegen deze aanbieding zeggen.”

“Naar Qatar om familie meer te kunnen zien”

Maar niet alleen het financiële aspect was bepalend gaf Alderweireld aan. “Ik ga mijn familie meer zien omdat er in Qatar niet veel gereisd moet worden. Ik kan meer momenten thuis zijn waardoor ik nog beter kan ‘knallen’. Ik weet dat ik het allerhoogste niveau wel aankan. Ik ben geen 40, maar 32. Om op de grote momenten zoals de WK’s helemaal fris te zijn, was dit een goeie mogelijkheid. Het niveau is er niet slecht zoals ik al zei, maar gewoon optimaal voor mij op dit moment. Ik heb twee kinderen en ik zag ze bijna nooit. Het familiale aspect was dan ook het bepalende”, vervolledigde Alderweireld.

Bovendien weet Alderweireld ook dat de jeugd, zoals Vanheusden, zal klaarstaan. “Ik weet ook dat de jeugd zal klaarstaan als het niet meer zou gaan. Ik wil vooral geen blok aan het been zijn van de nationale ploeg maar dat ben ik volgens mij nog niet. De jeugd zie ik zowel als concurrent als stimulator. Als ze vragen hebben, mogen ze die altijd stellen. Als zij het beste laten zien, weten de ervaren rotten zoals ik ook dat ze het beste van zichzelf moeten tonen. Maar het is aan hun om zo snel mogelijk de stap te maken. Hoe meer ze spelen, hoe minder fouten ze zullen maken in de toekomst. Ik ga er alles aan doen om fit te blijven en het fysieke niveau vast te houden”, besluit Alderweireld.

(Opnieuw) actief in België

Beide spelers sluiten het spelen in België ook niet uit. Vanheusden gaf aan dat hij ooit nog wel zou terugkeren naar Luik. “Ik kijk elke match van Standard. Het deed pijn om hen te zien verliezen dit weekend (4-0 tegen Union, nvdr). Op tactisch vlak, nu met de driemansdefensie bij Genoa, ben ik constant bezig met hoe je als individuele speler of als ploeg op het veld moet staan. Bij Standard was dat ook wel het geval maar daar werd er ook nog meer op aanvallend vlak getraind. Misschien keer ik ooit wel terug”, aldus Vanheusden. Ook Alderweireld zouden we over een aantal jaren misschien wel kunnen zien bij Antwerp. “Eerst ga ik mij nu focussen op de komende drie jaren in Qatar. Nadien ben ik 35 dus een overstap naar Antwerp zou kunnen. Zeg nooit nooit. Ik hoop alvast dat Antwerp het heel goed doet dit seizoen”.