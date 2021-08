Taliban poseren met door VS achtergelaten vliegtuigen, vuurwapens en tanks, maar kunnen ze die wel gebruiken?

Op nieuwssites en sociale media duiken steeds meer foto’s en video’s op van talibanstrijders die pronken met tanks, vuurwapens, vliegtuigen en zelfs Black Hawk-helikopters die ze buitgemaakt hebben sinds het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan. Het mag duidelijk zijn: aan moderne wapens hebben de taliban geen gebrek, al klinkt vanuit het Amerikaanse leger wel dat veel van het achtergelaten militair materiaal onklaar gemaakt zijn.

Nu alle buitenlandse troepen uit Afghanistan vertrokken zijn, heeft de taliban de macht in het land. Dat betekent ook dat zij de luchthaven van Kaboel hebben ingenomen, en dat zij de beschikking hebben over alle wapens, vliegtuigen, helikopters en wagens die door de Amerikaanse troepen achtergelaten zijn. De talibanstrijders pronken er fier mee op tal van foto’s die circuleren op het internet en er worden ook veel filmpjes gedeeld waarop heel wat militair materieel te zien is in handen van de taliban.

Opmerkelijk zijn bijvoorbeeld onderstaande filmpjes van Los Angeles Times-journalist Nabih Bulos. Die was erbij toen de taliban een grote hangar op de luchthaven binnenstapten en al het achtergelaten materiaal bekeken. Het mag duidelijk zijn: er staat nog heel wat in Kaboel.

(lees verder onder de video’s)

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v — Nabih (@nabihbulos) August 31, 2021

Het Amerikaanse leger gaf al een inkijk in wat allemaal in handen van taliban is gevallen, en die lijst oogt toch best indrukwekkend. De A-29 super Tucano, een licht aanvalsvliegtuig dat diverse wapens kan meevoeren en dat werd “opgepikt” van het Mazar-i-Sharif-vliegveld, waarde 20 miljoen dollar. Zeker één Black Hawk-helikopter - maar waarschijnlijk tientallen - en ook MD-530F-helikopters die vooral voor transport worden gebruikt. Een groot aantal MRAP’s, voertuigen die ontworpen zijn om bestand te zijn tegen mijnen en bermbommen, marktwaarde afhankelijk van het model tussen de 50.000 en 100.000 dollar. Humvee’s ook, jeeps ter waarde van 220.000 dollar waarvan er in 2017 volgens een rapport 4.700 rondreden in Afghanistan.

Ook het M24 Sniper Weapon Systeem, een geweer voor scherpschutters dat bekendstaat om zijn betrouwbaarheid en duizenden M18-aanvalswapens, waarmee een tank doorboord kan worden, vielen in handen van de taliban. En er is nog meer: M16 automatische geweren, M2.50 kaliber machinegeweren, M4-aanvalsgeweren, militaire radio’s, nachtkijkers en militaire drones. Op foto’s op allerlei nieuwssites is haast geen verschil te zien tussen de taliban en Amerikaanse soldaten.

Onklaar gemaakt

De vraag is maar of de taliban ook iets aankunnen met al die achtergelaten vliegtuigen, wapens en helikopters. Volgens de Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie is dat niet het geval. “Het grootste deel van dat achtergebleven materiaal is gedemilitariseerd”, zei McKenzie. Onklaar gemaakt, bedoelt hij daarmee. “Ze zullen nooit meer gebruikt worden. En die vliegtuigen zullen nooit meer vliegen.”

Volgens een bron binnen Defensie werden belangrijke onderdelen uit onder andere de vliegtuigen gehaald en gebruikten de soldaten thermische granaten om zoveel mogelijk materiaal te beschadigen. Andere wapens en voertuigen werden wellicht opgeblazen. Dat bleek vorige vrijdag nog, toen een luide explosie gehoord was in een Amerikaans wapendepot.

Ook Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki benadrukt dat veel wapens onklaar zijn gemaakt. “Het was natuurlijk onze bedoeling niet om materiaal achter te laten dat ze nog konden gebruiken, maar dat is niet altijd een optie wanneer je uit oorlogsgebied vertrekt”, zei ze. “Maar veel ervan kan niet meer gebruikt worden. Ze poseren er nu mee, maar veel gaan ze niet kunnen gebruiken.”