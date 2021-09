Club Brugge haalt stevig uit en kondigt vier nieuwe transfers aan op laatste transferdag

Met de komst van Faitout Maouassa, Jack Hendry, Antonio Nusa en oude bekende José Izquierdo heeft Club Brugge vier nieuwe namen aan zich gebonden.

Regerend landskampioen Club Brugge heeft de komst van de 23-jarige Franse flankverdediger Faitout Maouassa bevestigd. De verdediger komt over van het Franse Rennes en speelde vorig jaar nog in de Champions League.

Verdediger Jack Hendry (26) komt over van KV Oostende. De Schotse international tekent een contract voor 4 seizoenen bij Club Brugge. Hendry werd afgelopen seizoen door moederclub Celtic Glasgow uitgeleend aan KVO dat hem deze zomer definitief overnam. De kopbalsterke verdediger toonde zich onder coach Blessin een betrouwbaar sluitstuk en speelde 30 wedstrijden in de JPL waarin hij 2 keer scoorde en een assist gaf.

Antonio Nusa (16) komt over van het Noorse Stabaek. De jonge flankaanvaller staat bekend als een groot talent in zijn thuisland. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij dit seizoen al 11 wedstrijden in de Noorse hoogste klasse, waarin hij 3 keer scoorde. Nusa tekent een contract voor 3 seizoenen bij Blauw-Zwart.

En ook José Izquierdo komt (opnieuw) naar Brugge. Volgens Blauw-Zwart “om er te revalideren van zijn blessures”. De Colombiaan kende een glorierijke periode bij Club. 23 doelpunten en 11 assists in 58 Jupiler Pro Leaguematchen, een Gouden Schoen, profvoetballer van het jaar, kampioen én bekerwinnaar. Nadien stak hij het Kanaal over richting Brighton & Hove Albion. De laatste twee seizoenen bleef hij er echter niet van blessures gespaard.