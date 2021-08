Wat verandert er vanaf 1 september in de horeca?

Goed nieuws voor cafégangers en fuifnummers. Vanaf morgen, 1 september, vallen heel wat coronabeperkingen weg en kunnen we opnieuw redelijk normaal op café gaan en mag er zelfs weer gedanst worden. Enkel om naar het toilet te gaan moet het mondmasker nog op.

De regels in de horeca worden een pak soepeler. Eigenlijk moet je alleen nog een mondmasker ophouden als je rondloopt. Om naar het toilet te gaan bijvoorbeeld. Of om de zaak binnen te komen of te verlaten. Verder vallen de beperkingen weg.

Zo wordt het verplichte sluitingsuur opgeheven en zullen horecazaken weer zo lang open mogen blijven als ze willen, rekening houdend met het gemeentelijk of stedelijk reglement waar ze gevestigd zijn.

Je mag opnieuw met zoveel als je wil aan tafel zitten en ook afstand houden tussen verschillende groepen is niet meer nodig.

Zelfs dansen mag opnieuw. Maar alleen met een uitnodiging, al is dat laatste eigenlijk maar een formaliteit. Want het hoeft geen echte uitnodiging te zijn zoals bij een huwelijksfeest bijvoorbeeld, verduidelijkte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Een berichtje met een uitnodiging via Whatsapp geldt evengoed om de benen eindelijk nog eens los te mogen gooien.

Dansen mag ook weer op trouwfeesten. En er is geen beperking meer wat buffetten betreft

De regels voor begrafenissen, communies en clubs vallen ook weg. Dat betekent dat ook koffietafels en andere feesten weer mogen. En dat privéclubs weer open mogen. Al moet men ook daar wel nog een mondmasker dragen om de zaak binnen en buiten te lopen maar ook tijdens verplaatsingen in de zaak zelf.

Bij evenementen van 200 bezoekers binnen of 400 buiten zijn er geen beperkingen meer.

Discotheken en dancings zullen kunnen openen vanaf 1 oktober op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte.