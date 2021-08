Zo probeert Nederlands gerecht 32 jaar oude moord op te lossen

Met indrukwekkende beelden worden bezoekers van de kermis in het Nederlandse Budel, in Noord-Brabant, 32 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Tijdens de kermis toen werd de 32-jarige Marie Louise ‘Wies’ Hensen gewurgd. Speurders hebben nu een reconstructie gefilmd. Met een virtuele bril wordt iedereen die dat wil meegenomen naar de plaats delict. “Zo hopen we dat mensen die toen in de buurt waren, zich toch nog zaken kunnen herinneren die nuttig zijn voor het onderzoek”, zegt de Nederlandse politie.

Velen zien het als een extra gratis kermisattractie. Maar dat is het dus in geen geval. De meeste bezoekers die na het bekijken van de beelden uit de politiebus stappen, zijn zwaar onder de indruk door wat ze gezien hebben. Zo echt lijkt het allemaal, zegt een woordvoerder van de politie van Oost-Brabant.

“Omdat ze via de virtual realitybril het gevoel krijgen dat ze op de plaats delict hebben gestaan waar Wies Hensen, een gekende dorpsfiguur, heeft gelegen. Meer zelfs, je krijgt het gevoel bij de reconstructie aanwezig te zijn.”

Foto: Opsporing Verzocht

De politie hoopt dat vooral veel generatiegenoten van Wies de film bekijken. In de hoop dat ze zich toch nog iets zouden herinneren, zo klonk het dinsdagavond in het Nederlandse opsporingsprogramma Opsporing Verzocht, waar uitgebreid aandacht werd besteed aan deze cold case die men absoluut nog hoopt op te lossen.

Elke dag staan we van 15 tot 20 uur met het @MobielMediaLab op de #Kermis in #Budel waarin u een uniek inkijkje krijgt op plaats delict (PD) van 32 jaar geleden #wieshensen pic.twitter.com/ypbzyvGoEU — Ed Sabel (@EdSabel) August 28, 2021

Op de beelden is te zien hoe Wies, een pop in dit geval, in de gracht langs de Loonderweg in Dommelen bij Valkenswaard ligt. Twee fietsers hebben haar daar in de vroege ochtend van 29 augustus 1989 gevonden. Haar hoofd, met donkere krullen, ligt op haar lederen bodywarmer. Errond liggen onder andere haar spijkerbroek en zwarte laarsjes. Ze is niet misbruikt, benadrukt de politie, en ook niet beroofd. Ze had haar geld en juwelen nog bij zich. Bij die juwelen onder meer een opvallende ring met doodshoofd. Door rond te kijken met de speciale bril krijgen de bezoekers ook meer informatie over een gevonden bandenspoor in de buurt, de afdruk van een Adidas-schoen van de mogelijke dader en het DNA van een verdachte.

DNA-spoor

Het DNA-spoor dat destijds werd gevonden, hielp het onderzoek niet vooruit. Het was ook geen ‘zuiver’ spoor maar een mengprofiel, zowel van de dader als van het slachtoffer.

“Maar omdat het spoor goed bewaard bleef, kan het bij nieuwe ontwikkelingen toch nog als bewijs dienen. Dankzij nieuwe technieken is het zo bewerkt dat het toch kan vergeleken worden met dat van een eventuele verdachte die nog zou opgepakt worden,” zegt Arnoud Kal van het Nederlands Forensisch Instituut.

In de hoop deze cold case toch nog te kunnen oplossen belooft de officier van justitie nu ook een beloning van 30.000 euro voor de gouden tip.