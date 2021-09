De soldaten zijn weg, hun gerief niet: Amerikaans leger laat voor miljarden aan legermateriaal achter in Afghanistan

Het is officieel, de laatste Amerikaanse troepen zijn vertrokken uit Afghanistan. Het werd een snel nachtelijk vertrek na 20 jaar Amerikaanse aanwezigheid. Waarna de taliban de luchthaven binnenstroomden om zich te vergapen aan al het achtergelaten legermateriaal.

Gewapend en met een ernstige blik springt generaal-majoor Chris Donahue als allerlaatste Amerikaan het transportvliegtuig op richting de Verenigde Staten. Kort daarvoor had hij met de commandant van de taliban gesproken om te laten weten wanneer ze officieel zouden vertrekken, zo klinkt het in Amerikaanse media. Na dat gesprek snelde Donahue terug naar het tarmac van de luchthaven van Kaboel om als laatste aan boord te stappen van een Boeing C-17. Nog geen tien minuten later stegen de laatste vijf Amerikaanse transportvliegtuigen op in het donker.

Het moment dat Donahue instapte, werd vastgelegd met een nachtkijker en het Amerikaanse ministerie van Defensie stuurde de foto snel de wereld in. In de hoop dat het beeld zou uitgroeien tot hét symbool van het vertrek van de VS uit Afghanistan. Maar al snel doken andere beelden op uit Kaboel die meer tekenend zijn voor het einde van twintig jaar Amerikaanse aanwezigheid. Talibanstrijders die poseren in achtergelaten helikopters, of naast een gedumpte jeep. Ook foto’s van een hangar vol kogelwerende vesten gingen snel de wereld rond.

Het Amerikaanse leger stuurde een reactie uit om duidelijk te maken dat de taliban niets met het materiaal kan doen. “Ze kunnen alles inspecteren maar ze kunnen er niet mee vliegen”, zegt John Kirby, persverantwoordelijke van het Pentagon aan CNN. “Alle materiaal op de luchthaven is onbruikbaar gemaakt. Het enige dat nog werkt, zijn een paar brandweerwagens en vorkheftrucks.”

Dat geldt dan voor het materiaal op de luchthaven, maar eigenlijk ligt heel Afghanistan nog vol met miljarden aan legermateriaal. Volgens Fox news zou het gaan om 33 helikopters, 169.000 gepantserde vrachtwagens, 22.174 gepantserde jeeps en 358.530 wapens. Wat de taliban daar nog van kunnen gebruiken, is momenteel onduidelijk.

