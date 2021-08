Erbarmelijke staat van voetpad kost Rita (67) het leven: “Ze struikelde allicht over losliggende tegel en belandde zo onder vrachtwagen”

Leuven -

Rita M., een 67-jarige vrouw uit Leuven, is dinsdag om het leven gekomen nadat ze allicht gestruikeld was over een losliggende tegel op het voetpad. De vrouw kwam zo onder een voorbijrijdende vrachtwagen terecht. De stad Leuven kan in het dossier aansprakelijk worden gesteld voor de slechte staat van het bewuste trottoir.