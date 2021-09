Opvallend: Club Brugge zit ook in Europa bij de ‘big spenders’ op de transfermarkt

Opvallend: de duurste transferzomer van Club Brugge levert hen ook een mooi plaatsje op in de Europese ranking van zogeheten big spenders.

Arsenal, momenteel troosteloos laatste in de Premier League, gaf het meeste uit met 147 miljoen euro, gevolgd door Manchester United (140 miljoen) en Manchester City (127,5 miljoen) – niet toevallig alle drie Engelse clubs. Verder in de top tien vinden we ook PSG en RB Leipzig terug, ook tegenstanders van Club in de Champions League.

Blauw-zwart zelf stond gisteravond op plaats 33 in die ranking, met 35,36 miljoen euro. Daarmee gaf het meer uit dan grote namen als pakweg Juventus, Porto en Monaco.

De top 10:

1. Arsenal (Eng): 147 miljoen

2. Manchester United (Eng): 140 miljoen

3. Manchester City (Eng): 127,5 miljoen

4. Chelsea (Eng): 115 miljoen

5. Aston Villa (Eng): 105,6 miljoen

7. RB Leipzig (Dui): 91,62 miljoen

8. PSG (Fra): 76 miljoen

9. AC Milan (Ita): 70,1 miljoen

10. West Ham (Eng): 69,3 miljoen

...

33. Club Brugge:35,36 miljoen euro