Belgisch succes in Champions League! Tine De Caigny zet Hoffenheim op weg naar ruime zege in Zweden

Tine De Caigny heeft haar Duitse club Hoffenheim op weg gezet naar een 0-3 zege bij het Zweedse Rosengärd in de Champions League.

De Red Flame opende in Malmö de score voor haar nieuwe werkgever in de 29ste minuut. 0-1 was ook de ruststand. Na de pauze maakten Laura Wienroither (71’) en Chantal Hagel (93’) de klus af. Die laatste was in de 82ste minuut De Caigny komen vervangen.

De terugwedstrijd van het duel in de play-off-ronde wordt volgende week woensdag gespeeld. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase.

(belga)