Waarom AA Gent ondanks turbuelent verleden toch weer voor Ilombe Mboyo kiest: “Hij krijgt het voordeel van de twijfel”

Het nieuws van de terugkeer van Ilombe ‘Petit Pelé’ Mboyo naar AA Gent sloeg dinsdag in als een bom bij de fans. Op sportief vlak beleefde de ex-aanvoerder van de Buffalo’s misschien wel zijn beste periode in Gent. Maar de aanvaller liet zich ook betrappen op wangedrag en bijzonder harde uitspraken aan het adres van de Buffalo-fans. “We geven hem het voordeel van de twijfel”, klinkt het nu.

