Doelstelling van 70 procent gevaccineerde scholieren niet overal gehaald: bekijk hier de situatie in jouw gemeente

Het wordt in steden als Antwerpen, Gent en Vilvoorde nog ­wroeten om de beoogde zeven op de tien scholieren volledig gevaccineerd te krijgen. In Antwerpen kreeg bijvoorbeeld nog maar 55 procent van de 12- tot 17-jarigen een eerste prik, 32 procent is volledig gevaccineerd. Bekijk hier hoe de situatie in jouw gemeente is.