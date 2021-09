‘Paars licht’ moet lucht leraarskamer zuiveren

De christelijke onderwijsbond COC start met proefprojecten om de lucht in de leraarskamer virusvrij te maken. In vijf scholen, één per provincie, krijgt de leraarskamer een ventilatiesysteem én een apparaat om de lucht te desinfecteren.

Dat laatste gebeurt met UV-C-technologie, oftewel ‘paars licht’. Deze vorm van straling wordt al gebruikt voor het ontsmetten van instrumenten in de tandartspraktijk en operatiekwartieren. In de Londense metro zou dankzij de technologie het aantal besmettingen met de helft zijn afgenomen.

Volgens ventilatie-expert Bert Blocken (TU Eindhoven/KUL) is dit hoe het moet. Alleen luchtverversing volstaat vaak niet of is heel duur en slecht voor het klimaat. “Daarom moet je het aanvullen met luchtreiniging. Er zijn verschillende technologieën, UV-C is er een van.” De aerosolen worden in een gesloten systeem geblazen, want paars licht is schadelijk voor mensen. In het systeem doodt de straling alle bacteriën en virussen.

Het is nu afwachten hoe efficiënt de apparatuur daadwerkelijk is. Het installeren in alle leraarskamers en klaslokalen zal een flinke duit kosten. “Dat kan alleen overal als de overheid het financiert”, zegt Blocken.

Afstand bewaren en mondmaskers dragen blijven wel belangrijke maatregelen. Het systeem filtert de ragfijne aerosolen, niet de grote druppels die binnen een straal van anderhalve meter neervallen.