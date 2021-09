Moderna levert meer antistoffen dan Pfizer: “Het verschil viel meteen op”

Wie gevaccineerd werd met Moderna, heeft wellicht méér antistoffen in het bloed dan wie een Pfizer-prikje kreeg. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek bij 2.500 zorgmedewerkers in Limburg. De resultaten kunnen implicaties hebben voor de strategie achter de derde prik.

Onderzoekers Deborah Steensels en Line Heylen voerden hun studie uit bij 2.500 medewerkers van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) die de voorbije maanden gevaccineerd werden met Moderna, Pfizer-BioNTech en AstraZeneca. Twee maanden na hun tweede prik blijkt dat de personen die gevaccineerd werden met Moderna significant meer antistoffen hebben dan de personen die het Pfizer-vaccin toegediend kregen. De onderzoeksresultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA.

“Het verschil viel meteen op bij het medisch valideren van de resultaten”, zegt hoofdonderzoeker Steensels, klinisch bioloog in ZOL. “Doorgedreven data-analyse bracht de bevestiging: de antistoffen van personen die gevaccineerd werden met Moderna liggen significant hoger dan die van personen die het Pfizer-vaccin kregen.”

De verklaring is wellicht te vinden bij de hoeveelheid mRNA in de vaccins: bij Moderna is die dosis drie keer hoger dan bij Pfizer. “Mogelijk speelt ook het verschil in termijn tussen de twee prikken een rol”, zegt Steensels. De twee Pfizer-prikken werden toen met drie weken wachttijd toegediend, tussen twee Moderna-prikken lag vier weken. “Een langere wachttijd tussen de eerste en de tweede dosis kan een positief effect hebben op de hoeveelheid antistoffen.”

En hoe meer antistoffen, hoe beter of hoe langer je beschermd bent tegen het virus. “Maar voor bescherming tegen ernstige ziekte of overlijden zijn de verschillen wellicht klein: in verschillende onderzoeken is duidelijk geworden dat alle vaccins daar zeer goed tegen beschermen”, zegt Steensels. “De hoeveelheid antistoffen kan wel een verschil maken in de mate van bescherming tegen milde vormen van infecties. We voeren momenteel ook onderzoek naar doorbraakinfecties en die lijken op het eerste gezicht ook vaker voor te komen bij Pfizer dan bij Moderna.”

De resultaten kunnen helpen bij de strategie voor de derde prik. Van oudere mensen, kankerpatiënten en nierdialysepatiënten is bekend dat zij minder antistoffen aanmaken dan andere mensen. “De voorraad Moderna-vaccins kan voorbehouden worden voor hen. Of ze kunnen vanaf een bepaalde drempelwaarde geadviseerd worden om zich aan te melden voor een bijkomende inenting.”

De deelnemers aan de studie worden nog een jaar opgevolgd. De onderzoekers keken ook naar de cijfers over AstraZeneca, maar die resultaten zijn nog niet bekend.