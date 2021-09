Deadline Day van de gemiste deals voor Standard: Stef Peeters blijft bij Eupen, geen interesse voor overbodige spelers

Geen laat transferoffensief, geen massale exit van overbodige spelers en geen miljoenentransfer voor Hugo Siquet. Standard haalde één huurspeler op, maar kende voorts een Deadline Day vol gemiste deals.

Te beginnen met Stef Peeters (29). De Rouches hoopten de middenvelder van Eupen te strikken, maar hun eerste bod van 750.000 euro werd weggelachen bij de Panda’s. Voor Peeters, die zelf al even een persoonlijk akkoord met Standard had bereikt, wilde Eupen een pak meer hebben. Standard probeerde een ruilconstructie, waarin het behalve een transfersom nog Collins Fai, Noë Dussenne en/of Aleksandar Boljevic richting Kehrweg zou sturen. Ook dat kreeg een njet.

Siquet blijft

De enige resterende optie voor de Rouches was verkopen. Dat bleek bijzonder moeilijk. Voor de overbodige spelers – denk ook aan Carcela en Lestienne – was er zeer weinig tot geen interesse. Brentford meldde zich maandag wel voor Hugo Siquet. De Premier League-club informeerde naar de vraagprijs – die bedroeg zes miljoen – maar duwde gisteren niet door. Geen erg voor Siquet, die niet koste wat kost weg wilde en twijfelde of een buitenlandse transfer op dit moment het beste was voor zijn ontwikkeling.

Franse interesse voor Samuel Bastien werd evenmin concreet, waardoor Peeters niet meer in Luik geraakte. Anderlecht was al eerder afgehaakt. Standard officialiseerde wel de huurtransfer van Niels Nkounkou. De Franse linksback wordt voor één jaar van Everton gehuurd, zonder aankoopoptie.