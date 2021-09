Tactisch steekspel met alleen maar winnaars: waarom zowel PSG als Real Madrid blij zijn dat Kylian Mbappé voorlopig in Parijs blijft

De transfersaga rond Kylian Mbappé (22) is voorlopig ten einde. De Franse superster blijft nog zeker tot 2022 bij Paris Saint-Germain. En als bij wonder bereikten zowel PSG als Real Madrid hun voorlopige doel. De ene club wilde Mbappé niet tegen de schenen schoppen, de andere wilde tonen dat het veel voor hem over heeft. Beide met een andere ambitie in het achterhoofd, ná deze transferperiode.