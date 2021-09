Samagoal trekt naar de Bosuil: Antwerp pakt uit met voormalig Genks kampioenenmaker Ally Samatta

Mbwana Ally Samatta is de nieuwe spits van Royal Antwerp. De Tanzaniaan komt over van het Turkse Fenerbahçe op huurbasis, Antwerp bedong ook een aankoopoptie. In het verleden speelde Samatta vijf seizoenen voor Racing Genk, waarmee hij een titel en een supercup won. Hij werd ook een keer topschutter van de Jupiler Pro League.

Met Ally Samatta (28) haalde Royal Antwerp FC op de slotdag van de zomermercato nog een oude bekende in huis. De Tanzaniaanse goalgetter, die twee jaar geleden nog Racing Genk kampioen maakte, wordt met een aankoopoptie gehuurd van het Turkse Fenerbahçe, straks tegenstander van de Great Old in de groepsfase van de Europa League. Eerder strikte Antwerp al Michael Frey (27) en Johannes Eggestein (23), waardoor coach Priske kan kiezen uit dríé centrumspitsen. Nooit eerder was de weelde diep in de punt zo groot.

De kans dat de Antwerp-song voor ‘Geoffke Deurne-Noord’ met de komst van Samatta een waardige opvolger krijgt, zit er dik in. Ook de Tanzaniaan heeft namelijk al even zijn eigen supporterslied, op de tonen van de megahit Give it up van KC & The Sunshine Band, te pakken. ‘Sama Samagoal’. Begin richting de eerstvolgende thuismatch tegen Seraing (19/09) al maar te oefenen.

Minder dan een kwartier voor de deadline kwam er gisteravond witte rook uit de schouw van het Bosuilstadion. Nochtans was Samatta al in de loop van de namiddag via een zij-ingang zijn nieuwe thuishaven binnengeglipt, nadat hij voordien met succes zijn medische tests had afgerond. Finaal raakte de huurovereenkomst voor een jaar met aankoopoptie tijdig rond, waardoor Priske over anderhalve week met dríé centrumspitsen het loodzware najaar kan aanvatten.

Nieuw tijdperk

De tijd dat bij Antwerp alle druk op één centrale man (Dieumerci Mbokani) lag, is zo voorgoed voorbij. Afgelopen seizoen depanneerde Didier Lamkel Zé een tijdje diep in de spits, nadat Felipe Avenatti al snel door de mand viel. De jaren ervoor kregen Zinho Gano en William Owusu sporadisch hun kans wanneer Mbokani ontbrak. Maar veelal moest de Gouden Schoen van 2012 de kastanjes uit het vuur halen.

Dat tijdperk ligt nu achter ons. Niet alleen omdat Mbokani naar Koeweit verhuisde. Ook omdat Antwerp drie interessante profielen in de plaats aantrok. Frey loste na zijn zeventien doelpunten van vorig seizoen bij Waasland-Beveren de verwachtingen onmiddellijk in. Zo is hij, mede dankzij zijn vijfklapper tegen Standard, met zeven rozen de huidige Gouden Stier in de Jupiler Pro League. Eggestein kon zijn rekening voor RAFC nog niet openen, maar gaf in de twee Europese ontmoetingen met Omonia Nicosia wel al twee assists.

Foto: Jan Van der Perre

Vicetopschutter met 23 goals

Het duo Frey-Eggestein krijgt er met Samatta een te duchten concurrent bij. Het doelpuntenkanon scoorde in vijf jaar bij Racing Genk 76 keer. Orgelpunt werd het seizoen ‘18-’19, waarin hij met 23 competitiegoals en 5 assists de Limburgers aan een vierde landstitel hielp. Twee van zijn treffers maakte hij dat jaar overigens tegen Antwerp. Samatta werd met zijn doelpuntentotaal vicetopschutter, achter toenmalig Zulte Waregem-speler Hamdi Harbaoui die 25 keer raak trof. Daarenboven sleepte Samatta ook de Ebbenhouten Schoen in de wacht.

Hoe komt het dan dat Samatta na zo’n knalseizoen twee jaar later opnieuw in België staat, vragen veel Antwerp-fans zich ongetwijfeld af. Dat zit zo. In tegenstelling tot Leandro Trossard en co bleef Samatta na de titel met Genk nog een halfjaar in de mijnstad spelen. Hij deed in ons land nogmaals zeven keer de touwen trillen, en maakte ook in de Champions League naam met drie goals, waaronder eentje tegen Liverpool. Het was uiteindelijk Aston Villa dat in de wintermercato van 2020 10,5 miljoen euro ophoestte voor het Genkse speerpunt.

Slechts één Premier League-goal

Ondanks dat hij geschiedenis schreef door als eerste Tanzaniaan in de Premier League aan te treden, werd zijn avontuur over het Kanaal geen succes. Nauwelijks een halfjaar en één goal in zijn debuutmatch tegen Bournemouth later, volgde een uitleenbeurt, met verplichte aankoopoptie van 6 miljoen euro, aan het Turkse Fenerbahçe.

Bij de Europa League-opponent van Antwerp scoorde Samatta afgelopen seizoen slechts zes keer in dertig matchen. Op de koop toe speelde hij begin april zijn basisplaats kwijt. Daarom liet Fenerbahçe Samatta nu op uitleenbasis vertrekken. Het Franse Troyes vond aanvankelijk een akkoord op clubniveau, maar het was Antwerp dat met de voormalige Genkie ging lopen. Samatta hoopt in ons land weer aan te knopen met zijn killersinstinct van weleer, en kan op zaterdag 11 september debuteren in Eupen. In de inhaalmatch van 22 september tegen zijn ex-club Genk, die oorspronkelijk vóór deze transferovereenkomst gepland stond, mag de gewezen kampioenenmaker niet aantreden. In de Europese ontmoetingen met zijn moederclub Fenerbahçe is Samatta wel van de partij.