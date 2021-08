Amper coronabesmettingen vastgesteld tijdens jeugdactiviteiten zomervakantie

De afgelopen twee maanden werden bij gemiddeld 2,72 procent van alle jeugdactiviteiten coronabesmettingen vastgesteld. Dat blijkt dinsdag uit een representatieve steekproef waarover De Ambrassade en Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) berichten. “We kunnen fier zijn op onze kinderen en jongeren dat de regels strikt werden nageleefd en dat we, ondanks alle uitdagingen, opnieuw van een geslaagde jeugdwerkzomer kunnen spreken,” klinkt het.

Net als vorig jaar ging de zomer gebukt onder strike voorwaarden met uitgebreide draaiboeken. Bij amper 278 van de 10.210 activiteiten uit de steekproef werden coronabesmettingen vastgesteld, wat overeenkomt met 2,72 procent. Dat cijfer ligt wel hoger dan tijdens de zomer van 2020 toen in amper 0,2 procent van alle activiteiten besmettingen werden geregistreerd. Dat wordt verklaard doordat meer werd getest, terwijl kinderen en jongeren nog niet gevaccineerd waren.

Zwaar jaar

Het jeugdwerk had naast het coronavirus ook af te rekenen met het noodweer in de Ardennen en delen van Limburg waardoor kampen vroegtijdig moesten worden afgebroken of een alternatieve locatie moest worden gevonden.

“We zijn enorm fier op alweer een geslaagde jeugdwerkzomer,” aldus Eva Vereecke, directeur van De Ambrassade. “Het was een zwaar en uitdagend jaar, maar voor de zoveelste keer heeft het jeugdwerk zich flexibel, creatief en verantwoordelijk ingezet om een sterk aanbod aan activiteiten en kampen veilig te organiseren.”

Ook minister Dalle spreekt van een moeilijke, maar geslaagde jeugdwerkzomer. “We kunnen moeilijk spreken van een zorgeloze jeugdwerkzomer: veel jongeren en vrijwilligers zijn echt tot het uiterste moeten gaan om het kamp of de activiteit te doen slagen. Meestal is dat gelukt, maar soms was het door de omstandigheden toch te moeilijk en ik begrijp dat dat voor kinderen en jongeren op dat moment een teleurstelling is. Toch ben ik enorm fier op de wendbaarheid van deze generatie: ondanks alles zijn ze erin geslaagd om zovele kinderen een mooi kamp of activiteit te bezorgen. Voor velen was dit een van de hoogtepunten van het jaar. We kunnen alleen maar fier en dankbaar zijn voor zoveel engagement.”