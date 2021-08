Oppositie in Venezuela boycot niet langer verkiezingen

De oppositie in Venezuela zal deelnemen aan de lokale verkiezingen op 21 november. Dat heeft ze dinsdag aangekondigd. De voorbije drie jaar weigerden oppositiepolitici deel te nemen aan verkiezingen.

Het platform van de democratische eenheid (MUD), dat de voornaamste oppositiepartijen groepeert, zal deelnemen aan de verkiezingen voor nieuwe besturen in de regio’s en de gemeenten, zo luidde het op een persconferentie in de hoofdstad Caracas.

In 2018, toen president Nicolas Maduro werd herverkozen, en bij de parlementsverkiezingen van 2020 boycotten de oppositiepartijen de stembusgang, omdat die volgens hen toch niet eerlijk zou verlopen.

Dat de oppositie nu wel wil deelnemen, betekent niet dat ze denkt dat deze verkiezingen eerlijk zullen verlopen. “De dictatuur heeft ernstige obstakels opgeworpen”, luidt het.

Ondertussen lopen in Mexico wel gesprekken tussen de regering van Maduro en de oppositie, met bemiddeling van Noorwegen. Bedoeling is om een verkiezingskalender overeen te komen met garanties in ruil voor het opheffen van internationale sancties.