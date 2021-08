Macron en Rutte willen Frans-Nederlandse samenwerking versterken voor “sterk Europa”

Rutte (centraal links) en Macron (rechts) gingen samen op restaurant in Parijs. Foto: AFP

De Franse president Emmanuel Macron en de Nederlandse premier Mark Rutte willen de banden tussen hun landen “verdiepen” en samen “een sterk Europa” verdedigen. Ze hebben daarover dinsdag een verklaring ondertekend.

Rutte was op bezoek in Parijs. De twee leiders benadrukten hun goede persoonlijke band en willen de bilaterale betrekkingen versterken “ten dienste van de verdediging van gedeelde Europese waarden”. Concreet zullen de twee regeringen regelmatig overleg opzetten over belangrijke kwesties.

Hoewel hun partijen tot dezelfde politieke groep “Renew Europe” behoren in het Europese Parlement, zijn ze het soms oneens over Europese dossiers. Zo verzette Nederland zich aanvankelijk tegen het omvangrijke Europese herstelplan van 750 miljard euro.