Parlement Texas keurt omstreden kieswet goed

Het parlement van de Amerikaanse deelstaat Texas heeft dinsdag een omstreden kieswet goedgekeurd. Die dient volgens critici om minderheidsgroepen ervan te weerhouden hun stem uit te brengen. De goedkeuring komt er nadat tientallen Democraten op 12 juli de staat tijdelijk waren ontvlucht, wat de stemming ruim zes weken vertraagde.

Officieel moet de wet de het kiesproces beter beschermen tegen fraude. Na de presidentsverkiezingen van 2020 had Republikein Donald Trump beweerd dat hij die verloor omdat op grote schaal fraude werd gepleegd. Dat is echter nooit bewezen.

De wet in Texas, een initiatief van Republikeinse volksvertegenwoordigers, verbiedt onder meer stemmen via “drive-ins”, voert verschillende beperkingen in voor de openingsuren van de stembureaus en maakt stemmen per brief moeilijker.

Volgens critici worden de mogelijkheden om te stemmen aangepast om de opkomst uit minderheidsgroepen, vooral dan Afro-Amerikanen, bij verkiezingen in te perken. Zij stemmen vaker voor Democraten.

De gouverneur van Texas, de Republikein Greg Abbott, heeft al laten weten dat hij de wet zal ondertekenen om hem officieel te maken.

Tegenstanders zweren de wet meteen te zullen aanvechten in de rechtbanken.

