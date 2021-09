Overwegend droge eerste schooldag

De eerste schooldag start grijs met op de meeste plaatsen veel lage bewolking. Enkel in het uiterste zuiden schijnt de zon van in de ochtend, zegt het KMI.

De weersverwachtingen voor woensdag. Foto: KMI

In de loop van de dag komen er wel stilaan enkele opklaringen, maar op sommige plaatsen en zeker in het noordwesten kan de bewolking lang blijven hangen. Het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen, rond 18 graden in het centrum van het land en tot 21 graden in Belgisch Lotharingen. De wind waait zwak tot matig en aan zee matig uit het noordoosten.

Ook ‘s avonds en ‘s nachts blijft het droog met geleidelijk meer opklaringen. In het noordwesten is de bewolking hardnekkiger, maar ook daar verschijnen er in de loop van de nacht opklaringen. Lokaal kan er lage bewolking, nevel of een mistbank gevormd worden. De minima schommelen tussen 9 en 15 graden. In sommige Ardense valleien kan het kwik zakken naar zo’n 5 graden. De wind draait naar het oosten tot noordoosten en wordt zwak.

Donderdag wordt er geleidelijk drogere lucht aangevoerd en wordt het zonniger en wat warmer. In het zuiden van het land is het zonnig maar in de noordelijke helft van het land zijn er nog steeds meer wolkenvelden. Het kwik stijgt dan naar 19 tot 23 graden.