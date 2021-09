Veel startende leerkrachten geven er snel weer de brui aan

Steeds meer leerkrachten stoppen aan het begin van hun carrière. Vooral het Brusselse onderwijs lijdt onder die uitstroom. Dat meldt De Morgen, op basis van cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Tussen 2015 en 2020 waren er 29.682 leerkrachten jonger dan 30 jaar aan de slag en 4.260 van hen gaven er in die periode de brui aan, ofwel 14,4 procent. In de vijf voorgaande jaren was dat nog 13,1 procent, zo blijkt uit de cijfers. In het secundair is de uitstroom het hoogst: 18,6 procent. In het kleuteronderwijs was dat 11,5 procent, in het lager onderwijs 11,4 procent.

Het verschil tussen de provincies valt op: het Brussels Gewest heeft hogere uitstroomcijfers. Van de tijdelijk tewerkgestelde leraren onder de 30 jaar in het secundair onderwijs in Brussel stopte 23,9 procent tussen 2015 en 2020. Dat is meer dan in Limburg (20,3 procent), Antwerpen (19,8 procent), Oost-Vlaanderen (18,8 procent) en West-Vlaanderen (18,5 procent).