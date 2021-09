Amerikaanse legerhelikopter stort neer voor kust van San Diego

Een helikopter van de Amerikaanse marine is dinsdag neergestort voor de kust van San Diego, aan de westkust van de VS. Er is een reddingsoperatie opgestart, meldt de Amerikaanse marine.

Het gaat om een helikopter van het type MH-60S. De Amerikaanse marine gaf niet aan hoeveel mensen in het toestel zaten, maar volgens de U.S. Navy gaat het gewoonlijk om een vierkoppige bemanning. De kustwacht en de marine voeren zoek- en reddingsoperaties uit. Volgens de lokale krant The San Diego Union Tribune zou één militair zijn gered.

Volgens de Pacific Fleet was de helikopter ingescheept op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Het toestel stortte neer tijdens “routinevluchtoperaties”, op ongeveer 60 zeemijl (zowat 111 kilometer) voor de kust van San Diego.