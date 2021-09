Minister Verlinden geeft toe: “Wordt moeilijk om iedereen die huis verloor in overstromingen tegen najaar nieuw onderdak te geven”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) geeft toe dat het moeilijk wordt om iedereen die zijn of haar huis verloor in de zware overstromingen van juli tegen het najaar nieuw onderdak te geven. “Het is niet makkelijk om voor iedereen een gepaste woning te vinden”, zegt de minister bij VRT NWS.

“Uiteraard is er niet voor iedereen onmiddellijk een huis ter beschikking binnen een straal van 500 meter waar ze woonden. En voor vele mensen is het ook moeilijk om een huis – ook al is dat helemaal leeg door de overstromingen – achter te laten. Om te verhuizen naar een plek die ze minder goed kennen. Er wordt hard gezocht naar oplossingen voor die mensen, maar ik begrijp dat die oplossingen niet altijd alle voldoening geven, omdat men natuurlijk graag blijft op de plek die men kent.”