Minister Weyts investeert in versterking van lerarenopleiding

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 2,4 miljoen euro in twaalf proefprojecten om de lerarenopleidingen te versterken. “We gaan op zoek naar de beste ideeën en praktijken, en gaan die dan gebruiken om alle lerarenopleidingen naar een nog hoger niveau te tillen”, motiveert Weyts.

De minister ziet in de kwaliteit van de lerarenopleiding een belangrijk wapen in de strijd tegen het lerarentekort. Als we de lat hoger leggen in de lerarenopleiding, dan verhogen we ook het prestige en dus de aantrekkingskracht van zowel de lerarenopleiding als het lerarenberoep, redeneert Weyts.

De twaalf geselecteerde projecten moeten die opleiding dan ook versterken. Het gaat om projecten die de lat hoger leggen voor aspirant-leerkrachten, die studenten beter voorbereiden op lesgeven voor een diverse klas en die meer kansen geven aan zijinstromers die bijvoorbeeld vanop afstand een opleiding willen volgen om leraar te worden.

Na een positieve evaluatie kunnen de projecten uitgerold worden over alle lerarenopleidingen in Vlaanderen. “We gaan op zoek naar de beste ideeën en praktijken, en gaan die dan gebruiken om alle lerarenopleidingen naar een nog hoger niveau te tillen”, zegt Weyts. “Sommige mensen denken dat we kandidaten gaan afschrikken als we de lat hoger leggen, maar het omgekeerde is waar: een sterke opleiding kan juist méér mensen lokken.”