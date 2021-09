Christian Benteke wil weten wat Martinez nog van hem verlangt bij de Rode Duivels: “Grote broer voor De Ketelaere? Nee, dank u”

Hij is er opnieuw bij, Christian Benteke. Maar wat brengt de toekomst bij de Rode Duivels voor de intussen 30-jarige spits van Crystal Palace?

Oefeninterland tegen Ivoorkust: 22 minuten

WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland: 26 minuten (+ doelpunt)

EK-groepswedstrijd tegen Finland: 6 minuten

Dat zijn sinds 2020 de interlandminuten van Christian Benteke. Daarnaast zat hij vastgeketend aan de bank van bondscoach Roberto Martinez, die ‘Big Ben’ dus niet erg hoog in zijn pikorde heeft staan.

“Elke wedstrijd is anders en daarom koester je de hoop dat je gebruikt zal worden”, zegt Benteke in gesprek met Sport/Voetbal Magazine. “Elke keer schoof ik het gesprek dat ik met de coach had willen aangaan voor me uit. Ik zei tegen mezelf dat de situatie misschien in mijn voordeel zou kantelen. Uiteindelijk ging ik bij mijzelf te rade: welk nut had ik voor de groep? Ik vroeg me af of het de moeite was om naar de coach te stappen om uit te zoeken wat hij met mij van plan was. Om dat midden in het toernooi te doen, was misschien niet het juiste moment. Ik heb dus nooit mijn situatie met de bondscoach kunnen bespreken. Ik hoop dat we er een van de volgende dagen toe komen.”

Foto: ISOPIX

Benteke wil weten wat Martinez “nog van mij verlangt”. In een “constructief gesprek tussen een bondscoach en zijn speler”. Misschien een rol als grote broer voor de jonge gasten, zoals Charles De Ketelaere?

“Al die jongeren die erbij zijn gekomen, hebben hun plaats verdiend. Maar ik, als geboren winnaar, wil niet louter als grote broer fungeren. Ik voel me niet geroepen om die jonge jongens te begeleiden, dat is het werk van de staf. En ik heb daar volgens mij de legitimiteit niet voor aangezien ik geen basisspeler ben. Net als die jongeren kom ik naar de nationale ploeg om al strijdend mijn plaats te verdienen. Volgens mij kan je bij de Rode Duivels niet op dezelfde manier functioneren als in clubverband. Hier staan de beste spelers op het veld. Als ik daar niet bij hoor, dan is het maar zo en dan zal ik mijn plaats afstaan. Maar zolang ik hier ben, zal ik knokken om te spelen.”